Warmste 29 juni ooit gemeten in De Bilt, elders in Europa nog veel warmer

Ook elders in Europa is het bloedheet: in Spanje werd het in Cataloniƫ 43,3 graden. In Midden- en Zuid-Spanje zijn bosbranden ontstaan, maar de brandweer zegt die inmiddels grotendeels onder controle te hebben. Door de hitte zijn twee doden gevallen in Spanje.

Ook het elektriciteitsnetwerk in Spanje heeft het zwaar: door de enorme hoeveelheid airco's viel de stroom in onder meer winkels en restaurants korte tijd uit. Voor 40 van de 50 Spaanse regio's is een weerwaarschuwing afgegeven. Naar verwachting daalt de temperatuur in Spanje de komende dagen iets, maar blijft het warm.

Triatlon

De zogenoemde Ironmade-triatlon morgen in Frankfurt gaat vooralsnog wel door. Wel zegt de organisatie maatregelen te nemen om te voorkomen dat atleten door de hitte worden bevangen. In de Duitse stad kan het morgen 38 graden worden.

In het Verenigd Koninkrijk is het de heetste dag van het jaar, met 35 graden. Op het muziekfestival Glastonbury is sinds dit jaar een plasticverbod van kracht. Muziekfans moeten daardoor een herbruikbare waterfles meenemen of een metalen waterfles kopen op het terrein, die ze kunnen bijvullen.

Op sommige plekken op het terrein stonden lange rijen mensen voor de watertapplaatsen. Er zijn geen berichten van mensen die daar door de hitte zijn bevangen.