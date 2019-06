Lading drugs gevonden op marinebasis Curaçao

Op marinebasis Parera op Curaçao is gisteren een lading cocaïne gevonden in een container, die klaarstond voor transport naar Nederland. De drugs werden gevonden tijdens een doorzoeking door de marechaussee, meldt het ministerie van Defensie.

Het is niet bekend hoeveel kilo cocaïne is aangetroffen, of er aanhoudingen zijn verricht en voor wie de container bestemd was. Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie op Curaçao, maar dat was niet bereikbaar voor commentaar.

De basis ligt in een baai bij de hoofdstad Willemstad. Op de basis is ook het Operatiecentrum van de marine gevestigd. Dat stuurt alle anti-drugsoperaties in het Caribisch gebied aan.