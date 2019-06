Politie op Sardinië: autoraam openlaten is 'diefstal uitlokken', dus boete

De lokale politie heeft ook van zich laten horen nadat het verhaal over de boete bekend werd. "Een ervaren en bekwame agent heeft gehandeld naar de verkeersregels", aldus politiechef Carmelo Pais. "De meneer vergeet in ieder geval nooit meer zijn autoraam dicht te doen."

Volgens Pias had de auto - die geparkeerd stond op een helling - niet alleen gestolen kunnen worden, maar had iemand met kwade bedoelingen ook de 'handrem los kunnen maken waardoor de auto naar beneden had kunnen rollen en midden op de weg terecht zou komen'. Dat had kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

Korting

Ricci was in de eerste instantie niet van plan om de boete meteen te betalen. Hij nam een advocaat in de arm, die hem vertelde dat hij het bedrag echt moest overmaken omdat het is vastgelegd in de wet. Ricci betaalde meteen, waardoor hij nog aanspraak kon maken op 11 euro korting.

In Italië is het gebruikelijk om korting te krijgen als je binnen vijf dagen een boete betaalt. Het bedrag wordt dan met zo'n 30 procent verminderd.