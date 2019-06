'Grotere kans Frans Timmermans op voorzitterschap Europese Commissie'

Het wordt Frans Timmermans of Manfred Weber. Dat is de voorzichtige conclusie na informeel overleg tussen de belangrijkste regeringsleiders in het Japanse Osaka. Een van de twee wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, zo liet de Duitse bondskanselier Merkel doorschemeren.

Volgens de Duitse krant Die Welt zouden Merkel en de Franse president Macron hebben afgesproken om de christendemocratische Manfred Weber te laten vallen en voor Timmermans te kiezen. Weber zou dan volgende week in het Europees Parlement tot EP-voorzitter gekozen kunnen worden.

Maar in het team van Weber wordt die afspraak stellig ontkend. "Pas morgen als de politieke leiders van de christendemocratische partijen in Brussel bij elkaar komen, bespreken we de opties. Tot die tijd is iedereen in de race", zo valt te horen in kringen van Weber. Na die ontmoeting om 16.00 uur begint aan het begin van de avond de top met alle 28 EU-leiders.

Spitzenkandidaten voorop

Ook Merkel laat hem niet openlijk vallen. "Het gaat om de spitzenkandidaten. Timmermans en Weber maken deel uit van de oplossing", zei de Bondskanselier in Japan waar ze de G20-bijeenkomst heeft bijgewoond. Vooral Merkel wil niet dat het systeem met spitzenkandidaten - leiders van politieke partijen die vooraf hebben gezegd dat ze graag voorzitter van de Europese Commissie willen worden - ten onder gaat.

Wanneer de EU-leiders, die morgen een extra top houden in Brussel over de kwestie, iemand voordragen die geen spitzenkandidaat is geweest, komt het tot een botsing met het Europees Parlement. Het parlement moet de nieuwe voorzitter goedkeuren, maar weigert iemand te benoemen die geen campagne heeft gevoerd en op die manier een mandaat aan de kiezers heeft gevraagd.