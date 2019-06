Verdachte vermissing Rotterdam in volledige beperkingen

De man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing van het 12-jarige Rotterdamse meisje de afgelopen dagen, zit vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De 49-jarige Amerikaan wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Hij wordt officieel verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.

Amberalert

Het meisje verdween donderdagmiddag. Ze loog op school dat ze een afspraak bij de orthodontist had en ging eerder weg. Toen ze 's middags niet thuiskwam belde haar familie de politie. Die verstuurde daarna een amberalert.

Gistermiddag verspreidde de politie foto's van de Amerikaan, die in verband met de verdwijning werd gezocht. 's Avonds werden het meisje en de man gevonden in een hotel in het centrum van Rotterdam. De Amerikaan werd gearresteerd en het meisje is teruggebracht naar haar familie. Ze krijgt volgens de politie de hulp en aandacht die nodig is.

De politie heeft nog geen idee wat er is gebeurd in de periode waarin het meisje werd vermist. "Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden", zegt het Openbaar Ministerie.