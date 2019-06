Wieken windmolen zonder problemen naar omstreden locatie Drenthe

RTV Noord meldt dat de burgemeesters van drie Groningse en twee Drentse gemeenten regelmatig in speciaal veiligheidsoverleg bijeenkomen met politie en justitie. Dit naar aanleiding van de protesten tegen het windpark in Drenthe en een soortgelijk nieuw windpark in Groningen.

"Anders is iedereen voor zich bezig', zegt burgemeester Hoogedoorn van Groningen over het overleg. Ondanks de arrestaties denkt hij niet dat het verzet tegen de bouw van de windmolens nu voorbij is. "Dit heeft nu eenmaal impact op een groot gebied. Het is dan verstandig om samen te kijken hoe we hier mee omgaan. Met dit overleg is er meer structuur gekomen in de aanpak en opsporing."