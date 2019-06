Zwembad Koewacht beperkt toegankelijk na wangedrag jongens

Het zwembad in het Zeeuwse grensplaatsje Koewacht laat alleen nog bezoekers binnen met een abonnement. Burgemeester Lonink heeft daartoe besloten nadat een groep jongens uit Belgiƫ zich ernstig had misdragen in het zwembad.

Drie meisjes werden afgelopen maandag door een groep jongens ingesloten en betast, zegt een zwembadmedewerker bij Omroep Zeeland. Een vader van een van die meisjes heeft aangifte gedaan bij de politie.

Woensdag, ging het opnieuw mis. Toen belaagden de Belgische jongens enkele jongens uit Koewacht. Er zou ook gevochten zijn. Toen zwembadmedewerkers de jongens weg wilden sturen, weigerden zij te vertrekken. Met tien agenten en een politiehond werden de jongens van het terrein verwijderd.

Al twee jaar aan de gang

Volgens de medewerker, die anoniem wil blijven, ondervindt het zwembad al langer overlast van de jongens, die volgens hem van Marokkaanse afkomst zijn. Hij spreekt over intimidatie, mishandeling, bedreiging en ook aanranding. "Deze situatie duurt al twee jaar en wordt steeds erger", zegt hij. "Ze terroriseren het zwembad. Ze denken dat ze hier de baas zijn".

"Kijk, mijn persoonlijke mening is zo dat een kleine groep Marokkanen het verknalt voor andere Marokkanen", vervolgt hij. "Zoals u nu ziet, vandaag, hebben we ook genoeg Marokkanen binnen. Belgische Marokkanen, Nederlandse Marokkanen. Nul problemen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen die naar het zwembad komen aangerand worden; in elkaar geslagen worden. Dat is te gek voor woorden."

Extra beveiligers

Om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen, mogen vanaf vandaag alleen nog bezoekers met een abonnement naar binnen. Er komt een vast bewakingscamerasysteem waarmee ook de ligweide in de gaten kan worden gehouden. Verder zijn extra beveiligers en een extra badmeester aangesteld. Ook zal de politie in Koewacht surveilleren. De gemeente overlegt met de Belgische politie over eventueel aanvullende maatregelen aan de andere kant van de grens.

Ruim twee jaar geleden was sprake van soortgelijke problemen in de zeven Haagse zwembaden. Na een noodkreet van het personeel werd daar toen een pasjessysteem ingevoerd, Vrijwel tegelijkertijd gebeurde dat ook in het De Mirandabad in Amsterdam. Omdat dat pasjessysteem inbreuk maakte op de privacy werkt het zwembadpersoneel sinds vorig jaar met een app. Daarin staan overlastgevers en mensen met een zwembadverbod geregistreerd.