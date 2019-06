Topdrukte bij gratis spinners in Eindhoven

Niemand wilde ze meer kopen, maar gratis zijn spinners onweerstaanbaar. Vanaf vanochtend vroeg is het topdrukte bij een speelgoedbedrijf in Eindhoven dat een miljoen van die ronddraaiende speeltjes weggeeft.

De felgekleurde spinner was dé rage van 2017. In totaal verkocht alleen al het Eindhovense Toi-Toys International er 37 miljoen. Maar de pakweg 1 miljoen spinners die daarna in het magazijn achterbleven, bleken onverkoopbaar.

Dus geeft het bedrijf ze vandaag weg. Met alle gevolgen van dien, meldt Omroep Brabant. Op de afslag naar het bedrijf stonden vanochtend vroeg al files. Op het bedrijfsterrein zelf loopt de wachttijd in de rij op tot zo'n drie kwartier. Vanwege de drukte begon het uitdelen van de gratis spinners vanochtend al om 08.30 uur, eerder dan gepland.

Risico van het vak

In totaal zijn naar schatting 20.000 bezoekers nodig om van het overtollige speelgoed af te komen.

Volgens directeur Ruben Rooijackers zijn (of waren) de miljoen spinners ongeveer 1,8 miljoen euro waard. Toch is hij laconiek. "Dat is een flink bedrag, maar dat is het risico van het vak."