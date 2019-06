De hemel van de koning zag er ooit totaal anders uit

De puzzelstukjes vielen voor Taatgen op zijn plaats bij het samenstellen van de tentoonstelling Het Universum van Amsterdam, die vandaag opengaat voor publiek. Omdat er ook nog een rekening bestond voor het schilderwerk aan de marmeren vloerkaart, concludeerde ze dat de enorme cirkel vol had gestaan met sterrenbeelden. "Het moet een spectaculair gezicht zijn geweest."

"Zo werkt het met geschiedkundig onderzoek: je hebt een heleboel bouwstenen, een doos vol lego, maar niemand heeft nog bedacht hoe die blokjes in elkaar passen", lacht ze. "Pas toen al die documenten naast elkaar op mijn bureau lagen, klikte het."

Weggesleten

De lijntjes zelf zijn al eeuwen verdwenen. Weggesleten in de tijd dat het paleis nog het Amsterdams stadhuis was en burgers gewoon over de drie enorme kaarten mochten lopen. "Ik vermoed dat de wereldkaarten waarschijnlijk als eerste weg waren, omdat ze in de loop lagen bij de ingangen. Bovendien zal men het leuk hebben gevonden op de wereldbol te lopen: 'Hier is mijn schip nu.' Daardoor zullen ze sneller hebben gesleten dan de rest."

In 1742 gaf Amsterdam daarom opdracht de afbeelding meer permanent te maken: de contouren van de wereldkaarten werden in het marmer gebeiteld. Omdat de hemelkaart die behandeling niet kreeg, raakten de sterrenbeelden destijds totaal uit beeld.

Parketvloer

Ook het resultaat van de andere kaarten was eeuwenlang niet te zien in de Burgerzaal. Om onduidelijke redenen werden de kaarten in de 18e eeuw nooit teruggeplaatst. Toen Lodewijk Napoleon van het stadhuis zijn koninklijk paleis maakte, verdween het oorspronkelijke ontwerp onder een parketvloer.

"Het was een aangekleed paleis, dus de meubels werden erop gezet", legt Taatgen uit. "We zien dat pas in de 20ste eeuw de roep ontstaat om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen."

Zo keerden de kaarten pas in 1953 terug. Maar toen was er niemand weer die wist hoe de hemel van de koning er ooit uit had uitgezien.