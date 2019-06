Bewoner aangehouden na felle brand Tilburg

De politie heeft vannacht een bewoner van een flatgebouw in Tilburg aangehouden. Hij wordt ervan brand te hebben gesticht. Een buurman kon op het nippertje uit zijn brandende appartement worden gered; hij raakte daarbij gewond.

De brand brak rond 03.15 uur uit. Een bewoner raakte ingesloten door het vuur. Een van de buren forceerde de deur toen hij niet reageerde. Daarna werd de man op het nippertje uit zijn brandende woning gehaald. "De bewoners hebben zeer kordaat gehandeld", zegt een politiewoordvoerder bij Omroep Brabant. Wat voor verwondingen de man heeft, is niet bekend.

Op last van de politie werd een deel van het flatgebouw ontruimd. Dat ging zonder problemen. Vanochtend bleek dat zes appartementen voorlopig onbewoonbaar zijn.

De politie heeft onderzocht of de aangehouden bewoner onder invloed was van alcohol of drugs. De uitkomst daarvan is niet bekendgemaakt.