Máxima spreekt wereldleiders toe op G20

Gisteren had koningin Máxima een gesprek met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat leidde tot verbaasde reacties in de Tweede Kamer, omdat eerder deze maand een VN-rapport is gepubliceerd waarin staat dat de kroonprins betrokken is geweest bij de moord op de Saudische journalist Khashoggi. Máxima en de kroonprins hebben gepraat over de verbetering van de economische positie van vrouwen in Saudi-Arabië.

Mohammed had ook een prominente plaats bij de toespraak van Máxima, omdat de volgende G20-top volgend jaar in Riyad wordt gehouden.