Honden dood na bezoek aan Diemerbos: voorlopig uitlaatverbod

Het Diemerbos is met ingang van vandaag tijdelijk afgesloten voor honden. In een week tijd zijn twee honden doodgegaan en andere honden ziek geworden die in het bos waren uitgelaten. Het is onduidelijk wat er aan de hand is. Staatsbosbeheer stelt een onderzoek in.

"We nemen deze maatregel om onnodig risico te voorkomen. Er hangen vanaf vandaag borden om mensen te attenderen op het verbod", zegt een woordvoerder. "Maar uiteindelijk zijn de hondeneigenaren zelf verantwoordelijk."

Een van de dode honden wordt op verzoek van de eigenaar onderzocht om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen.