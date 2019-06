Organisatoren opgepakt na dramatisch verlopen festival in België

Woordvoerder Tom Neys zei gisteren dat de organisatie zich "in zak en as" bevond, en dat een aantal zaken niet in orde waren. "Er moest nog opbouwwerk opgeruimd worden en water moest nog aangevuld worden. We hebben vanuit de productie vandaag nog hard gewerkt om een aantal zaken in orde te maken. Het zag er goed uit." Headliners van het hiphopfestival waren Cardi B, ASAP Rocky, Meek Mill, Migos en Ja Rule.

Die laatste was ook betrokken bij het spraakmakende Fyre Festival op de Bahama's in 2017. Dat exclusieve feestje liep uit op een ramp en daar verschenen twee documentaires over. De bedenker van het festival zit nu een celstraf van zes jaar uit voor fraude. Op sociale media leggen veel mensen de link tussen de twee festivals. "Toch een kleine oproep aan iedereen op #Vestiville: blijven filmen! Netflix heeft beelden nodig voor zijn documentaire Vestiville", twittert iemand.