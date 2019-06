Wekdienst 29/6: Oranje speelt kwartfinale WK en het wordt tropisch warm

Gemiddeld komt er elke dag wel ergens op aarde een meteoriet neer, maar in verreweg de meeste gevallen komen ze terecht in een oceaan of in onbewoond gebied, zoals een woestijn, een steppe, een jungle of een ijsvlakte.

Drie miljoen kilogram ruimtestenen bereikt dagelijks de atmosfeer rond aarde, maar de meeste meteorieten verbranden in de dampkring of komen als stof en zandkorrels naar beneden. In sommige gevallen gaat dat gepaard met een harde knal als de lucht uitzet door de wrijving. Mogelijk is dat gisteravond in Nederland zichtbaar en hoorbaar geweest.