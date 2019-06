Dode bij woningbrand in Hoorn

Bij een woningbrand in een appartementencomplex in Hoorn is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van de brand kan de veiligheidsregio nog niets zeggen. De politie doet onderzoek.

De brand brak rond 21.00 uur uit en was snel onder controle. In eerste instantie leek het erop dat er meerdere gewonden waren, maar uiteindelijk was daar volgens de veiligheidsregio geen sprake van. Er waren meerdere ambulances ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

De brand was op de tweede verdieping, in totaal telt het complex drie woonlagen. Twintig appartementen zijn ontruimd. De woning waar de brand was is onbewoonbaar verklaard.