Braziliaanse landbouw blij met handelsakkoord, critici bezorgd

President Bolsonaro zegt voorstander te zijn van een 'evenwichtige milieupolitiek', die economische vooruitgang niet in de weg staat. Hij ergert zich geregeld aan bestaande regels die economische activiteiten in inheemse- en natuurreservaten verbieden. In veel van die gebieden zijn bijvoorbeeld grondstoffen te vinden, maar mijnbouw is er verboden, tot frustratie van de president. Zijn regering wil ook dat inheemse volkeren land mogen verpachten aan landbouwbedrijven, iets wat onder de huidige wetgeving niet mag.

"De belangrijkste taak van onze regering is om ervoor te zorgen dat niets in de weg staat van producenten", zei Bolsonaro deze maand op een bijeenkomst in de stad Goiania. Dat soort uitspraken klinken de machtige landbouwlobby als muziek in de oren.

De lobby is een belangrijke bondgenoot van Bolsonaro's regering. In het Congres probeert die lobby onder andere de bestaande 'Boswet' aan te passen, zodat grotere delen landbouwgrond in de Amazone beschikbaar komen voor landbouw.

Ondertussen zijn instellingen die ontbossing moeten bestrijden onder Bolsonaro juist flink verzwakt. De minister van Milieu is tegen het uitdelen van boetes, bijvoorbeeld.

Oerbos behouden

Er waait volgens critici dan ook een milieu-onvriendelijke wind in Brazilië. Een belangrijk gevolg daarvan is de ontbossing van 's werelds grootste oerwoud, de Amazone. Die lijkt onder Bolsonaro flink te zijn toegenomen.

Maar de Braziliaanse president is niet gediend van kritiek. Toen de Duitse bondskanselier Merkel rond de G-20 top in Japan haar zorgen uitsprak over zijn milieubeleid, wees de Braziliaanse president haar terecht. "De Duitsers kunnen juist veel van ons leren", zei hij geïrriteerd.

Hij verwees naar het feit dat Brazilië anno 2019 veel meer oerbos heeft kunnen behouden dan Duitsland. Ondanks de zorgen van onder andere Merkel en president Macron is er nu dus, na twintig jaar onderhandelen, toch een akkoord tussen de EU en Mercosur. En dat is een flinke opsteker voor Jair Bolsonaro en de Braziliaanse landbouwsector.