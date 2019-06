Principeakkoord voor 160.000 gemeenteambtenaren: lonen omhoog met 6,3 procent

Er is een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren. Dat melden de vakbond FNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze zijn een loonsverhoging overeengekomen van 6,25 procent voor een periode van twee jaar. Daarnaast krijgt iedereen die vanaf vandaag in dienst is een eenmalige uitkering van 750 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlof- en vitaliteitsregelingen.

De cao Gemeenten geldt voor 160.000 ambtenaren, van vuilnismannen tot kantoorpersoneel en heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Het overleg tussen de partijen begon in december vorig jaar, maar liep in april vast omdat de partijen het niet eens konden worden, onder meer over een loonsverhoging.

'Lange strijd'

Volgens de FNV heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten "eindelijk geluisterd" naar de wensen van hun medewerkers.

"Er waren een aantal acties nodig en maandenlange moeizame onderhandelingen, maar er ligt een cao-tekst die er prima uitziet, met voldoende extra loon om een goede koopkracht te houden en de vitaliteitsregeling wordt nog verder uitgewerkt", zegt Bert de Haas, bestuurder bij FNV Overheid.

De VNG noemt het "een mooi akkoord waarin de waardering voor onze mensen ook qua geld tot uitdrukking komt".

De gemaakte cao-afspraken worden nog voorgelegd aan de vakbondsleden. Na hun akkoord wordt de cao van kracht.