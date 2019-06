Frans hof maakt einde aan juridisch getrouwtrek over comapatiënt

De behandeling van de Franse comapatiënt Vincent Lambert mag na jaren van juridische strijd alsnog worden stopgezet. De beslissing dat het verkeersslachtoffer in leven moet worden gehouden, is nietig verklaard door het hof van cassatie, het hoogste rechtsorgaan van Frankrijk. Het is niet mogelijk om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Lambert, die nu 42 is, was in 2008 betrokken bij een ernstig verkeersongeluk, waardoor hij verlamd raakte en in een coma terechtkwam. In 2013 bleek dat zijn gezondheid niet meer zou verbeteren, waarop zijn artsen adviseerden de behandeling stop te zetten.

Zover kwam het nooit, omdat Lamberts ouders hun zoon niet willen laten sterven. Zijn echtgenote en zes broers en zussen wilden de behandeling juist wel staken. De zaak verdeelt niet alleen de familie Lambert. Het juridische getouwtrek over de behandeling van Lambert, zelf oud-verpleegkundige, leidt ook al jaren tot heftige discussies in Frankrijk.

Moordproces

In eerste instantie kreeg zijn vrouw gelijk van de rechter, maar de rooms-katholieke ouders van Lambert vochten het besluit succesvol aan. Eind mei bepaalde het hof van beroep dat hij in leven moest worden gehouden, maar die uitspraak is nu dus nietig verklaard door het hof van cassatie. Dat stelde dat de lagere rechtbank niet bevoegd was om een oordeel te vellen.

"Hiermee eindigt de zaak. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk", zegt de advocaat van Lamberts vrouw Rachel. Hoewel de weg inderdaad vrij lijkt voor het verkeersslachtoffer om te overlijden, laten zijn ouders het er nog niet bij zitten. Ze dreigen met vervolging voor moord als de behandeling wordt stopgezet.