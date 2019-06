Zoetermeerse rijschool niet failliet, maar wel veel gedupeerden

De rijschool is in tegenstelling tot eerdere berichten niet failliet, zo lijkt het. De rijschoolhouder ontkent het en bij de rechtbank is er niets over bekend. Volgens Aalbregt zijn de problemen door dit "onjuiste bericht" zelfs ontstaan. "Als gevolg hiervan hebben wij tot onze grote spijt onze activiteiten moeten stopzetten, wat onder meer heeft geleid tot doodsbedreigingen en vernieling." Hij zegt dat hij "alle mogelijkheden" heeft onderzocht om de zaak te redden.

Op zijn website schrijft Aalbregt dat hij woensdagochtend onder politiebegeleiding is ondergedoken. "Dit omdat de woning, kinderen en wij persoonlijk worden bedreigd met de dood en er kogels in de brievenbus lagen."

De politie ontkende gisteren dat Aalbregt onder politiebegeleiding uit zijn woning is gehaald. Of hij echt met de dood is bedreigd, is niet bekend. Wat hij precies heeft ondernomen om het bedrijf draaiende te houden, is ook niet duidelijk.

Commotie

"Wat vaststaat, is dat er veel commotie is ontstaan", reageert een woordvoerder van de politie. "Er zijn veel telefoontjes binnengekomen van gedupeerden, en ook van de media." Doordat het bedrijf niet failliet is, is het voor de politie lastiger om in actie te komen. "Daardoor is nu voor ons ook nog veel onduidelijk."

Een woordvoerder van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, dat gaat over de verkeersexamens, zegt dat er wel eens vaker iets misgaat bij een rijschool. "Soms gaat er bijvoorbeeld een failliet." Maar iets zo groot als dit en op deze schaal, is volgens de instantie nog nooit gebeurd.