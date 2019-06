Saxofonist Jasper Blom krijgt Boy Edgar Prijs

Blom (1965) treedt niet alleen op met zijn eigen ensemble, hij organiseert ook vaak jamsessies. Hij werkte samen met grote namen als zangeres Randy Crawford, toetsenist George Duke en jazztrompetist Chet Baker. Ook trad hij op met het Metropole Orkest en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Hij is docent aan het Conservatorium van Amsterdam.

De prijs, een bedrag van 12.500 euro en een sculptuur van Jan Wolkers, wordt in december aan Blom uitgereikt in het Bimhuis in Amsterdam.