Anglicaanse Kerk benoemt voor het eerst zwarte vrouw tot bisschop

De Anglicaanse Kerk heeft voor het eerst een zwarte vrouw aangewezen als bisschop. Priester Rose Hudson-Wilkin, die ook aanwezig was bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle, wordt in november gewijd als bisschop van Dover. Ze is nu nog kapelaan in het Lagerhuis en huiskapelaan van koningin Elizabeth.

De aartsbisschop van Canterbury spreekt van een "baanbrekende en historische" benoeming, de meest opwindende die de kerk in lange tijd heeft gedaan. Hij noemt Hudson-Wilkin "een van de invloedrijkste en effectiefste geestelijken". Lagerhuisvoorzitter Bercow, die de afgelopen jaren nauw met haar samenwerkte, omschrijft haar als "een van de warmste en vriendelijkste mensen die ik ken".

Zelf vindt Hudson-Wilkin het een wonder dat ze is aangewezen als bisschop. Al toen ze 14 jaar oud was, kreeg ze naar eigen zeggen haar roeping. Destijds was het voor vrouwen nog onmogelijk om toe te treden tot de clerus.

Meer ruimte voor minderheden

Hudson-Wilkin werd in 1961 geboren in Montego Bay, in Jamaica. Op haar eenentwintigste verliet ze de voormalige Britse kolonie om in de leer te gaan bij de Anglicaanse Kerk, om vervolgens in 1994 als een van de eerste vrouwen tot priester gewijd te worden. Ze omschrijft zichzelf als "niet per se een zwarte priester, maar een priester die het geluk heeft zwart te zijn".

De afgelopen jaren pleitte Hudson-Wilkin voor meer diversiteit in de kerk. In 2015 vergeleek ze de positie van etnische minderheden in de Anglicaanse Kerk met de jarenlange worsteling van de kerk met vrouwen op leiderschapsposities. "De kerk moet wakker worden en deze fout rechtzetten", zei ze toen.

Gevraagd naar haar opvattingen over homoseksualiteit, zei Hudson-Wilkin positief te staan tegenover de lgbti-gemeenschap. "Ik geloof dat God iedereen heeft gecreƫerd en dat mensen die homoseksueel zijn ook door God zijn gemaakt. Ik heb de verantwoordelijkheid om van ze te houden: ze zijn net zo goed onderdeel van Gods schepping."