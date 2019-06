Lange celstraffen voor twee mannen in zaak van neergestoken advocaat

De rechtbank heeft twee mannen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen in de zaak van een neergestoken advocaat. De 22-jarige Yassine D. moet acht jaar en drie maanden de cel in en de 23-jarige Marwan I. kreeg acht jaar cel.

Beide mannen zijn betrokken bij de zaak, maar hebben niet zelf gestoken. Degene die dat gedaan heeft, is nog altijd spoorloos.

De destijds 38-jarige advocaat had in september 2017 in haar kantoor in Zoetermeer een afspraak met iemand die zei een jurist nodig te hebben vanwege een scheiding. Die stak, voor zover bekend, zonder aanleiding met een stanleymes op haar in. Ze raakte ernstig gewond.

Krassen

Omdat de mannen altijd over de zaak hebben gezwegen, is niet duidelijk wie er heeft gestoken en ook niet wie er opdracht heeft gegeven voor de aanval op de advocate. Een anonieme getuige heeft verklaard dat Yassine D. voor 20.000 euro een opdracht had aangenomen om het slachtoffer 'in haar gezicht te krassen'.

Marwan I. wist van het plan en heeft geprobeerd een dwaalspoor te creëren. Hij liep in exact dezelfde outfit als de steker door Zoetermeer. De rechtbank rekent het de mannen aan dat de vrouw had kunnen overlijden.

Weerzinwekkend plan

De rechtbank spreekt van 'een weerzinwekkend plan waarbij de verdachten als huurlingen te werk zijn gegaan,' schrijft Omroep West. Het slachtoffer is na de aanval gestopt als advocaat. Het kantoor dat ze samen met haar zus had, is failliet.

Yassine D. zat al eerder in de gevangenis voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere in 2012. Omdat hij volgens het Openbaar Ministerie een patroon van geweld laat zien, werd er tegen hem twaalf jaar cel geëist, maar de rechter besloot dus tot een lagere straf.