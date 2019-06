Stonewall Riots 50 jaar geleden: 'Dag om de helden die toen opstonden te eren'

Niet alleen het activisme was belangrijk voor de zelfbewustzijn van homoseksuelen. Een andere factor was het homonachtleven in Amsterdam, dat hand in hand ging met de bredere seksuele revolutie vanaf de jaren 60. "Amsterdam was het centrum van een nieuwe cultuur", zegt Buijs. Homo's waren een van de groepen die hun plek opeisten in het uitgaansleven van de stad.

Het organiserend vermogen van de homorechtenbeweging was ook van groot belang. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming verstrekte informatie over seksualiteit en voorbehoedsmiddelen en had in de hoogtijdagen van de jaren 60 en 70 zo'n 200.000 leden, vertelt Buijs. "Het denken over seksualiteit ging hier op z'n Nederlands. Er werd heel veel over gepolderd en gesproken".

Hoewel de Stonewall Riots niet direct de katalysator waren voor de Nederlandse homo-emancipatiebeweging, wordt er dit jaar groots aandacht aan besteed. Het Midzomergracht Festival staat deels in het teken van de rellen. Ook kun je tot en met 4 juli een expositie over 50 jaar Stonewall bezoeken in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.