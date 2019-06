Celstraffen voor fraude, oplichting en witwassen met beleggingsfondsen

Huizen en auto's

Het fonds Noordenwind zou investeren in Nederlandse vastgoedprojecten, maar van dat geld werden onder andere panden in Portugal en de Filipijnen gekocht. Ook werden er een Audi en Volkswagen van gekocht.

Hollandsche Wind, het andere fonds, zou investeren in Nederlandse windparken, maar van dat geld is uiteindelijk niets belegd. De naam Hollandsche Wind was gekozen omdat Eneco onder de naam Hollandse Wind obligaties verkocht. Er was niet eens een plan om het geld uit te geven. Toch stond in de glossy brochure: "Veilig, groen en duurzaam beleggen met een vast rendement van 7,1 procent''.