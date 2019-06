Terreurverdachte (33) alsnog opgepakt in Utrecht

In Utrecht is gisteren een man van 33 opgepakt die wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie kwam de man al in 2016 in beeld bij de AIVD, omdat hij een jaar eerder zou hebben geprobeerd om af te reizen naar Syrië. Ook zou hij contacten hebben gehad met leden van Islamitische Staat en propagandafilmpjes van de terreurorganisatie hebben gemaakt en verspreid.

Het onderzoek naar de man werd in 2017 onderbroken omdat hij naar Marokko was vertrokken. Nadat hij een week geleden was teruggekomen naar Nederland, is hij alsnog aangehouden.

Gisteren schreef RTV Utrecht al over een inval op de Minister Talmastraat in de Utrechtse wijk Zuilen. Dat blijkt nu te zijn gegaan om deze man. Een ooggetuige zag hoe een arrestatieteam van vijf of zes mannen de wijk in reed, met politieauto's en een ambulance. Daarna werd een woning binnengevallen.

Ook drugs en kinderporno

Naast deelname aan een terroristische organisatie, wordt de man ook verdacht van online drugshandel op het darkweb. En er is kinderporno gevonden op zijn computer.

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en blijft zeker twee weken vastzitten.