Koningin Máxima praat op G20 met omstreden Saudische kroonprins

Koningin Máxima heeft op de G20-top in Japan een gesprek gehad met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. De twee hadden het onder meer over de verbetering van de economische positie van vrouwen in Saudi-Arabië.

Máxima is bij de top in Osaka als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering. Het gesprek met de kroonprins was vooral bedoeld als voorbereidend werk voor de volgende G20 in Saudi-Arabië, volgend jaar november.

Volgens verslaggever koninklijk huis Kysia Hekster is het opvallend dat de koningin en de Saoedische kroonprins met elkaar hebben gepraat. "Eerder deze maand verscheen een VN-rapport waarin staat dat er overtuigend bewijs is dat de prins betrokken is bij de moord op de Saudische journalist Khashoggi in Turkije. Ik kan me voorstellen dat het voor nabestaanden pijnlijk is de koningin van Nederland samen met de kroonprins op de foto te zien."

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft Máxima het VN-rapport niet onder de aandacht gebracht bij de kroonprins.

Zeer gevoelige kwestie

VN-rapporteur Agnes Callamard stelde dat er een internationaal onderzoek moet worden ingesteld naar bin Salman. Ook riep zij landen op om de sancties tegen Saudi-Arabië en de kroonprins uit te breiden vanwege de moord op Khashoggi in het consulaat in Istanbul vorig jaar oktober.

"Je zou verwachten dat Máxima als speciaal pleitbezorger van de VN een rapport van diezelfde VN onder de aandacht van de kroonprins zou brengen", zegt verslaggever Hekster, "maar het is natuurlijk een zeer gevoelige, internationale, politieke kwestie en dat is niet het werk van de koningin."

Geen warme banden

In oktober vorig jaar noemde koning Willem-Alexander de moord op de journalist een paar maanden geleden nog "een heel ernstige zaak". Hij liet doorschemeren dat het Nederlandse koningshuis geen warme banden onderhoudt met de Saudische royals.

Daar komt bij dat de Nederlandse regering eerder via de VN-Mensenrechtenraad heeft aangedrongen op een internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen, waar een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië vecht tegen Houthi-rebellen. Experts concludeerden in augustus vorig jaar dat de coalitie verantwoordelijk is voor een groot deel van de burgerslachtoffers.