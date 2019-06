Armeens gezin Davajan uit Emmen krijgt een verblijfsvergunning

Het Armeense gezin Davajan uit Emmen mag in Nederland blijven. De advocaat van de familie zegt tegen RTV Drenthe dat het gezin een verblijfsvergunning krijgt.

Het was lang onduidelijk of vader, moeder en hun drie kinderen mochten blijven. Tijdens de discussie begin dit jaar over de verruiming van het kinderpardon leek het er op dat ze uitgezet zouden worden. In de media werden ze de gezichten van de discussie, omdat de nieuwe wetgeving voor hen net te laat zou komen.

Eind januari werd al duidelijk dat het gezin voorlopig in ons land mocht blijven. Die beslissing wordt nu definitief.

PTSS

Het gezin vluchtte in 2010 uit Armeniƫ toen een aantal familieleden werd vermoord. De oudste zoon Robert was toen vier jaar oud. Hij zag hoe zijn oma werd mishandeld en seksueel misbruikt. Ook hij werd mishandeld en met sigaretten bewerkt. Daar heeft hij PTSS aan overgehouden.

Het gezin woont nu nog op een AZC in Emmen. "Ik kan het niet geloven, dit is echt fantastisch nieuws. Vooral voor de kinderen", zegt moeder Suzi. "De onzekerheid was heel moeilijk. Robert kon niet geholpen worden en dat kan nu wel. We willen eerst stabiliteit voor hem, hij kan zich nu ook veilig voelen."