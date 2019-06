Slachterijen kunnen tot 10 miljoen euro terugkrijgen van ministerie

Slachterijen hebben te veel geld moeten betalen voor de verplichte officiƫle controles door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Daarom kunnen ze bij elkaar tot 9,7 miljoen euro terugkrijgen, bevestigt de NVWA.

Bij de slacht moeten inspecteurs, keurmeesters en dierenartsen aanwezig zijn en de kosten daarvan mag de NVWA, die dat regelt, tot op zekere hoogte in rekening brengen. Maar kosten voor interne opleidingen mogen niet worden meegerekend en daar ging het mis.

In juli vorig jaar besloot het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat dit niet mag: de NVWA mag alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor officiƫle controles rekenen. Daarom hadden slachterijen honderden bezwaren ingediend toen bleek dat ook interne opleidingen tot bijvoorbeeld keuringsassistent en dierenarts waren meegerekend.

14 miljoen minder

Het besluit van het College was een tussenuitspraak, geen einduitspraak, maar het ministerie besloot afgelopen najaar dat de onterecht gerekende kosten terugbetaald moeten worden.

De terugbetaling gaat op basis van de betaalde facturen, legt de NVWA uit. Dat betekent dat al die facturen herzien moeten worden. "De NVWA is bezig met de voorbereiding van de terugbetaling en het exact terug te betalen bedrag is nog niet bekend", laat een woordvoerder weten. Het bedrag van maximaal 9,7 miljoen euro is een schatting. De eerste terugbetalingen worden voorzien voor augustus.

Verder heeft de toezichthouder de opleidingskosten vanaf 1 januari dit jaar uit de tarieven voor de controles en inspecties gehaald. Daardoor krijgt de inspectie jaarlijks 4,4 miljoen euro minder binnen. Uit antwoorden van minister Schouten op Kamervragen blijkt dat het ministerie bij elkaar rekening houdt met een tegenvaller van 14 miljoen euro.