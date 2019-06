Bijna-botsing met drone: 'Piloten krijgen vlekken in hun nek van het woord 'drone''

"We hebben ongelooflijk veel tips binnengekregen", vertelt Chantal Westerhoff van de politie in Oost-Nederland. "Ook van mensen die zeggen dat ze regelmatig drones zien in het centrum van Enschede, terwijl dat verboden is." In heel Nederland zijn er no-flyzones waar drones niet mogen vliegen, bijvoorbeeld omdat er een luchthaven in de buurt is of een landingsplek voor helikopters.

"Van collega's hoor ik dat helikopterpiloten vlekken in hun nek krijgen zodra het woord 'drone' valt", vervolgt Westerhoff. "Drones in een no-flygebied lijken schering en inslag."

Ongewenst

Navraag bij de landelijke eenheid van de politie leert dat er dit jaar tot nu toe al meer dan 500 meldingen zijn binnengekomen over "ongewenste drones" in de lucht. Ter vergelijking: in de eerste elf maanden van 2017 waren dat er 133, maar toen werden dronemeldingen nog niet centraal geregistreerd. "Waarschijnlijk waren het er toen dus ook wel meer", aldus woordvoerder Dennis Janus.

Wel wijst hij erop dat niet elke dronebeweging een overtreding is. "Op sommige plekken mag je gewoon vliegen. Er zijn dit jaar tot nu toe 24 processen-verbaal opgemaakt over drones. Daarbij gaat het dus wél om overtredingen."

Op deze kaart zie je waar je wel en niet mag vliegen met je drone: