Dieven in de val gelokt na stelen van nieuwe collectie PSV-shirts

De politie heeft drie mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze voor 200.000 euro aan kleding van voetbalclub PSV hebben gestolen. Vorige week werden op het trainingscomplex De Herdgang tientallen dozen met shirts, trainingspakken en truien meegenomen. De kleding hoorde bij de nieuwe collectie voor aankomend seizoen. Die is nog niet officieel gepresenteerd en daarom nog niet in de winkel verkrijgbaar.

Op bewakingsbeelden was te zien drie personen sloten van kleedkamers forceerden en de spullen meenamen. Meer aanwijzingen waren er niet.

Fanshop

Een paar dagen later zocht een man contact met de fanshop van PSV. Hij zei te weten van de diefstal en als tussenpersoon kon hij er voor een paar duizend euro voor zorgen dat de shirts weer terugkwamen. In samenwerking met de politie werd toen een val gezet. Er werd een afspraak gemaakt voor een overdracht in een loods in Winterswijk.

"Ze dachten te maken te hebben met medewerkers van PSV, maar in werkelijkheid hadden ze afgesproken met twee agenten in burger. Tijdens de ontmoeting in de loods werd het gebouw omsingeld door agenten. Onze verdachten zaten in de val", aldus de politie tegen Omroep Brabant. De drie mannen die zijn aangehouden zijn 40, 41 en 67 jaar. Ze komen uit Maastricht, Rijswijk en Den Haag. Ze hadden de kleding bij zich.

Nieuwe shirt

Het nieuwe shirt van PSV is dus nog niet officieel gepresenteerd, maar de nieuwste Portugese aankoop van de Eindhovenaren, Bruma, had het bij zijn presentatie al wel aan.