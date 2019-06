Mannen opgepakt voor bedreigen jeugdbeschermer

De politie heeft twee mannen opgepakt voor het bedreigen van een medewerker van Jeugdbescherming Rotterdam. De mannen eisten dat ze een besluit zou terugdraaien. Wat dat besluit was, is niet bekendgemaakt.

De bedreigingen aan de vrouw en haar gezin stonden in WhatsApp-berichten die ze kreeg toegestuurd en ook in een brief die ze in haar brievenbus vond. De bedreigingen waren zo ernstig dat het hele gezin moest onderduiken. Dat is nog steeds het geval.

De verdachten zijn een 33-jarige man uit Bergschenhoek en een 24-jarige man uit Rotterdam. De man uit Bergschenhoek werd twee weken geleden al aangehouden. Tijdens het onderzoek kwam de Rotterdammer in beeld.

Jeugdbescherming grijpt in als de veiligheid of ontwikkeling van kinderen in gevaar is. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ouders bij de opvoeding verplicht hulp en toezicht van een jeugdbeschermer moeten accepteren en zijn aanwijzingen moeten opvolgen.