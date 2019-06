Vier kandidaten voor voorzitterschap Eerste Kamer

Vier kandidaten hebben zich gemeld om voorzitter te worden van de Eerste Kamer. Het zijn Toine Beukering (Forum voor Democratie), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Ruard Ganzevoort (GroenLinks) en Joris Backer (D66). De senaat maakt dinsdag een keuze uit de vier. Bij de verkiezingen van eind vorige maand haalde Forum voor Democratie de meeste stemmen. Forum en VVD hebben allebei twaalf zetels.

Toine Beukering (60) zit sinds twee weken in de Eerste Kamer. Hij was lang officier bij de Koninklijke Landmacht, met als laatste functie brigadegeneraal. Onlangs ontstond ophef over uitspraken van Van Beukering over de Tweede Wereldoorlog. In een interview vroeg hij zich af "hoe het toch kan dat de Joden - zo'n dapper strijdbaar volk - als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd". Later noemde hij die opmerking zelf fout.

Jan Anthonie Bruijn (61) is 6,5 jaar senator. Hij is hoogleraar immunopathologie in Leiden, gespecialiseerd in nierziektes. Verder was Bruijn drie keer voorzitter van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma opstelde. Vorig jaar was hij na de gemeenteraadsverkiezingen formateur van het nieuwe college in Rotterdam.

Ruard Ganzevoort (54), zeven jaar lid van de Eerste Kamer, is hoogleraar theologie en decaan aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In GroenLinks was hij voorzitter van 'De Linker Wang', een platform voor religie en politiek.

Joris Backer (65) zit acht jaar in de Eerste Kamer. In de vorige periode was hij tweede ondervoorzitter en hij is nu tijdelijk voorzitter. Backer is nu zelfstandig adviseur. Eerder werkte hij onder meer bij Schiphol en Shell en hij was ook advocaat.

Opvolger van Broekers-Knol

De nieuwe voorzitter volgt VVD'er Ankie Broekers-Knol op, die sinds de recente verkiezingen geen lid is meer van de senaat. Broekers-Knol heeft het voorzitterschap zes jaar bekleed.

Ze is inmiddels staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.