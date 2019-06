Politie deelt foto van man in zoektocht naar vermiste Hania (12)

Op de school van het meisje in de wijk Crooswijk is aangeslagen gereageerd op het nieuws over haar vermissing. Bestuurder Rolf van den Berg van de koepel Kind en Onderwijs Rotterdam zegt dat activiteiten die voor vanmiddag gepland waren, zijn geschrapt.

Vanochtend is in de bibliotheek van de school een bijeenkomst geweest voor bezorgde ouders. Ook is in de klassen met kinderen gesproken over de vermissing. Voor de jongere kinderen gaan de lessen zoveel mogelijk door.

Alarmering verstuurd

Hania zei gisteren tegen een docent dat ze 's middags naar de orthodontist moest, maar toen de politie navraag deed, bleek dat ze daar geen afspraak had. Ze vertrok rond 12.30 uur van school. Familieleden vertelden de politie over haar chatcontacten, maar de berichten bleken gewist.

Het Amber Alert over de vermissing van Hania werd in de nacht van donderdag op vrijdag verstuurd. Normaal krijgen alle drie miljoen mensen die zich hebben aangemeld bij Amber Alert de alarmering, maar vanwege het tijdstip werd dit keer besloten het bericht alleen te versturen aan mensen die hadden aangegeven dat ze ook 's nachts notificaties willen ontvangen.

Rond 07.00 uur werd het Amber Alert nog eens verstuurd aan de mensen die het bericht 's nachts niet hadden gekregen. De alarmering is vandaag ook te zien op de schermen van pinautomaten.