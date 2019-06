Doktersjassen failliet Slotervaartziekenhuis te koop op de markt

Een deel van de verpleeguniformen en de doktersjassen van het failliete MC Slotervaart is vanaf nu te koop bij een kraampje op de Dappermarkt in Amsterdam. De marktkoopman heeft 5000 uniformen opgekocht bij een veiling waar ook de medische apparatuur werd aangeboden.

De verkoop zorgt voor gemengde reacties bij bezoekers aan de markt, meldt NH Nieuws. Zoals bij Roos Blom. Ze is voormalig medewerker van het ziekenhuis. "Het is verdrietig om te zien, ik ben stomverbaasd en vind het respectloos. Voor veel mensen is dit een traumatische periode geweest. Nu hangen dan de uniformen waar we met trots in hebben gewerkt voor 3 euro op de markt. Ik vind het zwaar, zwaar onder de maat. Had er dan wat nuttigs mee gedaan, had die uniformen dan naar een derdewereldland gestuurd."

De marktkoopman is blij met de uniformen, zegt hij tegen AT5. "Het is rot voor het Slotervaart, maar voor ons is het een stukje handel. We hebben het voor weinig ingekocht en het gaat voor een leuke prijs weg."

Inmiddels is er behoorlijk wat belangstelling voor de kleding, vaak om de meest uiteenlopende redenen. Zo wil een moeder een jasje kopen voor haar dochter die na de vakantie medicijnen gaat studeren. Een andere bezoeker wil een uniform kopen voor een vriendin. "Ze heeft er jaren gewerkt. Ik koop het voor haar als herinnering of als troost."