OM eist vijftien jaar cel en tbs tegen Haagse messteker Malek F.

Ontoerekeningsvatbaar?

F. zei bij een zitting vorige week dat een grote vogel hem opdracht had gegeven om mensen te doden en dat hij in een van zijn slachtoffers de duivel had herkend. Het OM erkent dat F. ziek is, maar gelooft niet dat hij zo ziek is als hij zegt.

F. luisterde thuis naar jihadistische strijdliederen en zei dat hij martelaar zou worden. Iemand uit zijn omgeving tipte de politie dat F. in verband kon worden gebracht met een jihadistische organisatie in Syrië en een aanslag wilde plegen. In afgeluisterde gesprekken zei hij dat "ongelovigen wilde afslachten". Van spijt over zijn daad was in deze gesprekken niets te merken.

Gedragsdeskundigen die F. onderzochten, zeggen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar is. Ze stellen dat de kans op herhaling groot is en vinden dat hij behandeld moet worden in een psychiatrische inrichting. Het OM trekt de conclusies van deze deskundigen in twijfel, op basis van eigen observaties en die van andere gedragsdeskundigen. Volgens het OM is F. niet volledig ontoerekeningsvatbaar.