Vrijspraak voor man die Wilders met bijl dreigde aan te vallen

De man die in maart PVV-leider Wilders dreigde aan te vallen met een bijl is door de rechtbank in Maastricht vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van vier jaar geƫist, maar de rechtbank is er niet van overtuigd dat de man echt de bedoeling had om Wilders te verwonden of te vermoorden.

De 61-jarige verdachte was op 9 maart bij een flyer-actie van Wilders in Heerlen, die daar campagne voerde voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een paar minuten voor de komst van Wilders werd hij opgepakt. Hij had een bijl en twee stanleymessen bij zich. Tegen een agent had hij gezegd dat hij "dat varken de kop in wilde slaan".