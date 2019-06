Hittegolf teistert Europa, tot 45 graden verwacht in Zuid-Frankrijk

Ola de Calor in Spanje

In Spanje is het ook heet. Het land wordt geteisterd door een 'ola de calor', een hittegolf. Daardoor zijn bosbranden die woeden in het noordoosten van het land moeilijk te bestrijden. De brand is mogelijk ontstaan in een mestvaalt op een boerderij, waar het vuur vanzelf is ontstaan door hoge temperaturen.

De brandt woedt al sinds woensdag, maar het is de brandweer nog niet gelukt het vuur te bedwingen. Een gebied van 4000 hectare in Catalonië is al in vlammen opgegaan. Tientallen mensen zijn geëvacueerd.