Politie Rotterdam gaat agenten trainen om stalking sneller te herkennen

Rotterdam komt met deze maatregel na de moord op de 16-jarige Humeyra. Het meisje werd in december vorig jaar om het leven gebracht door haar ex-vriend bij haar school in Rotterdam-West. Op dat moment had ze al vier keer aangifte gedaan tegen haar ex-vriend van bedreiging, stalking en mishandeling.

Honderden agenten opleiden

Het is de bedoeling om uiteindelijk honderden agenten de speciale opleiding te geven. Er is inmiddels een begin gemaakt en volgens Aboutaleb is de opleiding nu al nuttig gebleken.

"We hebben deze week een ernstige situatie kunnen voorkomen. We kregen een melding dat een gewapende man onderweg was naar een vrouw die hij al enige tijd stalkte. Door alert en snel optreden kon de politie de man arresteren en het wapen in beslag nemen", zegt Aboutaleb tegen RTV Rijnmond.

Aboutaleb vindt dat agenten in heel Nederland de training moeten krijgen. Hij gaat daarover praten met Erik Akerboom, de korpschef van de Landelijke Politie.

