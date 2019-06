Democraten worstelen nog met keuze voor 'hun' presidentskandidaat

Zijn van origine Koreaanse vader Jim Park werkte ooit voor het ministerie van Huisvesting onder Bill Clinton. Hij is er nog lang niet uit wie zijn voorkeur heeft. "Het is goed dat we een ruime keuze hebben uit zoveel kandidaten", zegt hij. "Het is goed om een gezond debat te hebben, maar ik hou er niet van als ze tegen elkaar te keer gaan. Bovendien maak ik me ook wel zorgen dat de partij te links wordt."

"We moeten vooral gemiddeld Amerika voor ons winnen. We mogen de band met de gewone werkende Amerikanen niet verliezen. Maar bovenal moeten we iemand selecteren die verkiesbaar is, die het kan winnen van Trump. We moeten Trump niet onderschatten. Hij heeft zo'n sterke basis die altijd achter hem zal blijven staan, wat hij ook doet of zegt. En politiek is net als sport; je moet winnen, de tweede plaats telt niet."

Als hij dan weer even omhoog kijkt naar alle kandidaten op het grote scherm voegt hij eraan toe; "Verder maakt het me niet uit wie het wordt, want ze zijn allemaal beter dan wat we nu in het Witte Huis hebben. Als we maar winnen."

Zijn vrouw Judy is vooral gecharmeerd van de jongste presidentskandidaat, de 37-jarige Pete Buttigieg. "Hij is zo welbespraakt", zegt ze. "Als gemengd gezin met een jong volwassen dochter en een homoseksuele zoon zou ik het liefst op hem stemmen, hij is de toekomst. Maar uiteindelijk moeten we toch voor degene gaan die echt een kans maakt om president te worden."