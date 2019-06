‘Westerse inlichtingendienst hackte Russische versie van Google’

Westerse inlichtingendiensten hebben in oktober en november vorig jaar internetbedrijf Yandex gehackt. Dit wordt gezien als het Russische alternatief voor Google en telt 108 miljoen gebruikers. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen.

Uit welk land de inlichtingendienst afkomstig is, weet Reuters niet. Het persbureau wijst er wel op dat er malware is gebruikt, Regin geheten, dat wordt gebruikt door de zogeheten 'Five Eyes'. Diezelfde malware is gebruikt bij de hack van de Belgische provider Belgacom in 2014, meldde onderzoeksite The Intercept destijds.

De 'Five Eyes' is een samenwerkingsverband tussen inlichtingendiensten in de VS, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Of één van deze landen achter de aanval zit, is volgens het persbureau niet duidelijk. Het gebeurt niet vaak dat er zo publiekelijk wordt gesproken over een hack door een westerse inlichtingendienst.

Privéberichten lezen

Volgens de bronnen van Reuters zochten de hackers technische informatie over de authenticatie van Yandex' gebruikers. Mogelijk met als doel om zich voor te doen als een specifieke gebruiker van de dienst en zo de privéberichten van de gebruiker te lezen.

Een woordvoerder Yandex bevestigt dat er een aanval heeft plaatsgevonden, maar de impact zou gering zijn geweest. "Deze aanval is in een heel vroeg stadium door ons team ontdekt en geneutraliseerd voordat hij schade kon aanrichten."

Dit is in tegenspraak met wat de bronnen zeggen: de inlichtingendiensten zouden wekenlang toegang hebben gehad zonder te zijn gevonden.