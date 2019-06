Jongeren onder 18 kunnen op veel plaatsen nog steeds sigaretten kopen

Jongeren onder de 18 kunnen nog altijd gemakkelijk aan sigaretten komen, ondanks het verbod dat twee jaar geleden werd ingevoerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet een onderzoeksbureau uitzoeken hoe groot de kans is dat jongeren onder de 18 tabak kunnen kopen. In tabakswinkels is die kans 94 procent, in supermarkten 81 procent.

Zelf stuurde de NVWA vorig jaar inspecteurs naar locaties die als 'risicovol' worden gezien. Dat zijn met name tabakswinkels en supermarkten. Verkooppunten hebben de plicht om bij twijfel de leeftijd van een klant te controleren. De inspecteurs constateerden dat bij een kwart van de klanten die mogelijk nog geen 18 jaar waren de leeftijd niet of niet goed werd gecontroleerd.

Testkopers

De inspecteurs lieten 139 bedrijven die in overtreding waren een boete betalen, zegt NVWA-woordvoerder Benno Bruggink in het NOS Radio 1 Journaal. Twee keer werd een bedrijf tijdelijk stilgelegd. "Dat kan een paar weken duren", zegt Bruggink.

De NVWA overweegt om in de toekomst 17-jarigen in te zetten als testkopers. Bij de verkoop van alcohol is dat al eerder gedaan.

Festivals

De NVWA constateerde ook dat op festivals het rookverbod in tenten lang niet altijd wordt nageleefd. Bij 115 inspecties werden 55 boetes opgelegd. In caf├ęs en discotheken wordt het verbod "beduidend beter" nageleefd, zegt de NVWA.

Het slechtst is de situatie in shishalounges. Bij 60 procent van de controles bleek dat er in de waterpijpen mengsels met tabak werden gerookt.