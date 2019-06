Trump laconiek tegen Poetin: 'Bemoei je niet met onze verkiezingen'

President Trump heeft zijn Russische collega Poetin plagerig gemaand zich niet in de Amerikaanse verkiezingen te mengen. Dat deed hij nadat hem was gevraagd of hij het onderwerp nog zou aansnijden in de marge van de G20-top in Osaka.

"Natuurlijk zal ik dat doen", antwoordde Trump met een kleine glimlach, waarop hij ironisch vermanend zijn vinger opstak en zei: "Bemoei je niet met onze verkiezingen, alsjeblieft." Poetin bleef breed lachen terwijl zijn tolk de opmerking vertaalde.

De ontmoeting in Japan was de eerste keer dat Poetin en Trump elkaar de hand schudden sinds het Mueller-rapport over Russische inmenging in de Amerikaanse democratie werd gepresenteerd. Daarin werd geconcludeerd dat Rusland in 2016 wel geprobeerd had invloed uit te oefenen, maar dat de Trump-campagne niets strafbaars had gedaan.

Bij een eerdere ontmoeting in Helsinki had Trump nog opvallend genoeg het woord van Poetin boven dat van zijn eigen inlichtingendiensten genomen. Amerikaanse politici spraken er schande van dat hij een buitenlandse leider meer vertrouwde dan de veiligheidsdiensten.

Aanschuiven

Bij de gesprekken met wereldleiders in Osaka haalde Trump ook kort het debat aan van de Democratische kandidaten die hem hopen op te volgen. Tegen Merkel zei hij "liever tijd met jou door te brengen dan dat te kijken". De Duitse bondskanselier reageerde niet op die opmerking.

De G20, een bijeenkomst van negentien van de belangrijkste landen en de EU, staat in het teken van internationale spanningen rond Rusland, de oorlogsdreiging in Iran, de handelsoorlog tussen de VS en China en het Noord-Koreaanse conflict. Nederland is officieel geen lid van de G20, maar premier Rutte en koningin Máxima mogen wel als gast aanschuiven.