Inwoners Spijkenisse staan machteloos tegen komst nieuw gasveld

Volgens wethouder Igor Bal is deze beslissing niet te verkopen. "Mensen snappen het niet meer. Je wil van het gas af en toch besluit het Rijk om weer gas te gaan winnen. Wij hadden de ambitie en de hoop dat de huidige velden de laatste zouden zijn en dat het daarmee klaar zou zijn", zo zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Bal realiseert zich dat procederen tegen het besluit kansloos is. "Je kan in beroep gaan op twee punten. Enerzijds moet het proces zorgvuldig doorlopen zijn en anderzijds is het de vraag of het binnen het beleid van het Rijk past wat betreft gaswinning. Daar voldoet het beide aan. Een zaak gaan we dus niet winnen en daarmee zou je de inwoners valse hoop geven."

Geen Groningse taferelen

De omwonenden hebben vooral het beeld op hun netvlies van de problemen in Groningen. "Dit lijkt mij geen goed plan. Zeker als je hoort van die aardbevingen daar. En we zitten hier ook nog eens gelijk aan het water. Als er door een kleine aardbeving een scheur in een dijk komt lopen we hier onder", vreest een vrouw. Ze krijgt steun van haar buurtgenoten. "Als ik zie wat de gevolgen in Groningen zijn dan hoeft het van mij niet."

Volgens de NAM is de kans dat de aardgasvelden in Spijkenisse aardbevingen veroorzaken zeer gering.