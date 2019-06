Acteurs breken met Shakespeare-gezelschap vanwege oliebedrijf BP

Twee prominente acteurs weigeren nog op te treden met de Royal Shakespeare Company (RSC) zolang dat theatergezelschap wordt gesponsord door BP. Mark Rylance en Miriam Margolyes willen niet dat hun naam in verband wordt gebracht met het oliebedrijf.

"Ik wil net zo min met BP worden geassocieerd als met een wapenhandelaar, een tabaksverkoper of iemand anders die moedwillig levens vernietigt. Shakespeare evenmin, geloof ik", liet Rylance vorige week weten. Naast zijn rollen voor het theater werd hij de laatste jaren wereldwijd beroemd door de Spielberg-films Bridge of Spies, De GVR en Ready Player One.

Margolyes valt hem nu bij. "Hij heeft helemaal gelijk en ik steun hem. Ik wijs de Company af zolang het een bedrijf steunt dat de wereld beschadigt."

Goedkope kaartjes

BP sponsort goedkope kaartjes voor jonge bezoekers van de RSC. Dat vindt Rylance wrang, omdat juist jongeren de afgelopen tijd fel protesteren tegen klimaatverandering. "De RSC kan jonge mensen iets geven wat meer waarde heeft dan een goedkoop kaartje van 5 pond", redeneert hij. "De RSC wil toch aan de kant staan van kinderen die de wereld verbeteren, niet bedrijven die de wereld vernietigen?"

In een reactie zegt het gezelschap de boycot te betreuren. BP zegt dat het bedrijf al werkt aan verbeteringen. "Overleg, werken aan begrip en samenwerking zullen oplossingen brengen, niet verdere polarisatie."

Het RSC is het tweede instituut dat onder vuur wordt genomen wegens banden met BP. Eerder spraken andere kunstenaars zich al uit tegen bemoeienis van het bedrijf met de National Portrait Gallery.