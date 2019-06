Wekdienst 28/6: presentatie Klimaatakkoord en G20-top van start

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag presenteren vier ministers het Klimaatakkoord. Anderhalf jaar heeft het kabinet hier over gediscussieerd en veel organisaties is om input gevraagd. De afgelopen dagen lekten al verschillende maatregelen uit. De presentatie is vanaf 15.00 uur live te zien bij de NOS.

In Japan begint de G20-top. Negentien landen en de EU (staatshoofden, regeringsleiders en bankpresidenten) overleggen in Osaka over de wereldeconomie. Namens Nederland zijn premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën erbij.

Malek F. krijgt te horen welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Op 5 mei vorig jaar stak F. op straat in Den Haag drie mensen neer.

Wat heb je gemist?

De politie in Rotterdam heeft vannacht een Amber Alert verstuurd vanwege de vermissing van de 12-jarige Hania. Ze is gistermiddag rond 12.30 uur van school weggegaan. De politie meldt dat familieleden aan het eind van de middag alarm sloegen. Ze waren ongerust, omdat het niets voor haar was om niet meteen naar huis te gaan.

De politie noemt de vermissing urgent en zorgwekkend. Mensen die iets over deze vermissing weten, kunnen contact opnemen via 0800-6070. Mensen die weten waar ze nu is, worden opgeroepen om het alarmnummer te bellen.