Gewonden bij beschieting moskee in Brest

In Brest in de Franse regio Bretagne is een imam voor zijn moskee neergeschoten. Ook iemand anders raakte gewond. Volgens Franse media kwamen de slachtoffers aan het eind van de middag naar buiten, toen zij onder vuur werden genomen.

De schutter ging ervandoor in een auto, die later door de politie werd teruggevonden. In de buurt van de auto lag een dode, waarschijnlijk de schutter die zich van het leven had beroofd.

Muziek

De twee slachtoffers raakten niet levensgevaarlijk gewond. De imam is de prediker Rachid El Jay, ook bekend als Rachid Abu Houdeyfa. Drie jaar geleden veroorzaakte hij ophef toen hij in een videopreek zei dat kinderen die naar muziek luisteren in een aap of een varken kunnen veranderen. Later zei hij dat hij spijt had van die uitspraak.

Zijn oproep aan gelovigen in Frankrijk om te gaan stemmen, was voor IS reden een doodvonnis uit te vaardigen.

Of de schutter een terroristisch motief had, is nog niet bekend. Naar aanleiding van de beschieting laat minister Castaner van Binnenlandse Zaken moskeeën in heel Frankrijk extra bewaken.