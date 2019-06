China mag hopen op economisch bestand aan vooravond G20

Het is erop of eronder tijdens de G20-top die morgen in het Japanse Osaka van start gaat. Boven aan de agenda staat de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De presidenten van de beide landen zullen elkaar zaterdag ontmoeten, maar een deal lijkt nog ver weg.

"De handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten heeft een dieptepunt bereikt", zegt Wang Huiyao. Hij is voorzitter van het China Center for Globalization, een denktank. "Maar ik denk niet dat dit het einde is van de relatie, ik denk dat er nog hoop is."

Wang, die ook adviseur is van de Chinese overheid, wijst onder meer op de signalen die de Amerikaanse president Trump afgeeft op Twitter. "Hij zegt dat president Xi nog steeds een goede vriend van hem is. Deze vorm van diplomatie op het hoogste niveau kan uiteindelijk nog steeds werken voor beide landen."

Handelsoorlog heeft effect

Maar Chinese bedrijven voelen intussen de pijnlijke gevolgen van het conflict. De economie van het land koelde al af en de Amerikaanse heffingen maken het moeilijker om zaken te doen.

"Natuurlijk heeft die handelsoorlog effect", zegt Peng Shaobo. Hij is directeur van Guizhou Yaguang, een bedrijf dat auto-onderdelen maakt. "Vlak voordat de heffingen werden ingevoerd, zijn onze Amerikaanse klanten nog massaal gaan hamsteren. Nu houden de grote inkopers zich in, omdat ze denken dat hun klanten de hogere kosten niet willen betalen."

Een deel van de heffingen, die oplopen tot 25 procent boven op de prijs van een product, wordt doorberekend aan de klant. Maar Peng voelt de druk om ook iets aan de prijs te doen. Reden voor hem om te automatiseren, en meer gebruik te maken van robots om de kosten binnen de perken te houden. "Het is een uitdaging, maar ook een kans", zegt Peng over de handelsoorlog. "Door deze veranderingen besparen we straks wel 3 miljoen dollar aan loonkosten."

Voor 90 procent rond

Tijdens de vorige G20, in Argentinië, sloten Trump en Xi nog een deal. China beloofde toen meer Amerikaanse producten te kopen en kwam met toezeggingen, bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom. Maar dat akkoord hield niet lang stand. In juni voerde Trump alsnog heffingen door. Hij dreigt ook andere Chinese importproducten ter waarde van 300 miljard dollar extra te gaan belasten.

"We begrijpen een aantal van de Amerikaanse wensen op het gebied van handel heel goed", zei premier Rutte tijdens een kort bezoek aan Peking, onderweg naar Japan. "Maar we moeten voorkomen dat landen onderling conflicten met elkaar gaan uitvechten en hoge tarieven op elkaars producten gaan heffen." Gevraagd welke boodschap hij heeft voor Trump zei Rutte: "Daar waar dat kan aan te dringen op oplossingen voor de conflicten."

Hoewel Amerika heeft aangegeven dat een handelsdeal "voor 90 procent rond" is, lijkt het hoogst haalbare voor de top in Osaka vooralsnog een staakt-het-vuren. Dat zou Peking en Washington de ruimte moeten geven om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Koude oorlog voorkomen

In de fabriek in Guiyang, Zuid-China, hoopt manager Peng dat de plooien al op de G20 kunnen worden gladgestreken. "We hopen natuurlijk dat ze blijven praten en dat we zaken kunnen blijven doen", zegt hij. "Samenwerking is beter dan verdeeldheid of confrontatie."

Een mening die gedeeld wordt door adviseur Wang. "Beide partijen moeten stappen zetten. Ook voor China is er werk aan de winkel, bijvoorbeeld betere bescherming van intellectueel eigendom. Maar als we ons best doen, kan een koude oorlog worden voorkomen."