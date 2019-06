Oud-deelnemer Elfstedentocht stuurt zijn kruisje aan Maarten van der Weijden

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft per post een Elfstedenkruisje opgestuurd gekregen. Afgelopen weekend zwom hij de Elfstedenzwemtocht uit, maar daar kreeg hij geen kruisje voor.

"In 1986 heb ik de Elfstedentocht geschaatst. Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind. Het was eigenlijk een makkie. Dus kijkend waar jij mee bezig bent, vind ik dat jij dit kruisje veel meer toe komt. Ik geef het met heel veel liefde aan je", luidt de bijgaande tekst.

De man in kwestie, Cees, is niet de eerste die Van der Weijden wil belonen voor zijn prestatie. Eerder kreeg de zwemmer volgens Omroep Brabant al een Elfstedenkruisje aangeboden van John Jansen, die de Elfstedentocht van 1997 uitschaatste. "Hij ligt hier nu 22 jaar, en ik geef m'n kruisje echt graag aan Maarten. Dat verdient hij, want is het echt een superprestatie."

Maar Van der Weijden sloeg dat aanbod beleefd af. "Die beste man heeft dat zelf verdiend." Het is nog niet bekend wat hij met het kruisje gaat doen dat hij nu opgestuurd heeft gekregen.