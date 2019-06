Koeien mogen ondanks stikstofuitspraak in de wei, geen boete voor boeren

Boeren krijgen geen boete als ze hun landbouwgrond bemesten en hun koeien in de wei laten grazen, schrijft minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen uit de natuur. De Raad van State vindt dat deze aanpak niet voldoet en dat er meer moet gebeuren om te voorkomen dat door hoge concentraties stikstof het aantal plantensoorten afneemt, waardoor insecten en vogels verdwijnen.