Klimaatakkoord: dieselaccijns omhoog voor klimaat

Bijtelling

De bijtelling voor leaserijders van elektrische auto's wordt uitgekleed. Nu is die nog 4%, volgend jaar wordt die verdubbeld naar 8 procent, in 2022 stijgt het tarief naar 16 procent en uiteindelijk, in 2026, naar 22 procent. De bijtelling voor elektrische en brandstofauto's is dan ongeveer gelijk.

Die bijtellingstarieven gaan overigens niet voor alle e-auto's gelden. Alleen auto's die minder dan 45.000 euro kosten krijgen die verlaagde bijtelling. In 2021 wordt dat bedrag verder verlaagd naar 40.000 euro. Op die manier wil het kabinet voorkomen dat veel subsidiegeld besteed wordt aan heel dure elektrische wagens.